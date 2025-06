Su di essa viene direttamente lavorato il pescato nei cruciverba: la soluzione è Nave Fattoria

NAVE FATTORIA

Curiosità e Significato di Nave Fattoria

Approfondisci la parola di 12 lettere Nave Fattoria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nave Fattoria? NAVE FATTORIA è una nave attrezzata per lavorare il pescato direttamente a bordo, trasformandolo in prodotti pronti per la vendita o il consumo. È come una vera e propria fattoria galleggiante, dove si gestiscono tutte le fasi di lavorazione del pesce, garantendo freschezza e qualità. Una soluzione innovativa che unisce tradizione e tecnologia per portare il mare direttamente sulla tavola.

Come si scrive la soluzione Nave Fattoria

Se ti sei imbattuto nella definizione "Su di essa viene direttamente lavorato il pescato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

F Firenze

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A P L O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAIOLO" PAIOLO

