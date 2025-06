Gas tossico usato nella Prima Guerra nei cruciverba: la soluzione è Iprite

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gas tossico usato nella Prima Guerra' è 'Iprite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IPRITE

Curiosità e Significato di Iprite

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Iprite, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Iprite? L'iprite, noto anche come gas velenoso usato nella Prima Guerra Mondiale, è una sostanza chimica tossica che provoca gravi irritazioni respiratorie e danni ai tessuti. Utilizzato come arma chimica, ha causato sofferenze immense tra i soldati. La sua pericolosità ha portato a trattati internazionali per bandirne l'uso e a una maggiore attenzione sulla guerra chimica.

Come si scrive la soluzione Iprite

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gas tossico usato nella Prima Guerra", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

P Padova

R Roma

I Imola

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B E T I I A B A C I T A L I E C R R R A Mostra soluzione



