Un gas da guerra chimica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gas da guerra chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IPRITE

Significato/Curiosita : Un gas da guerra chimica

Cloroetano, più noto come iprite, è uno dei gas impiegati per la guerra chimica; è conosciuto anche come "gas mostarda" per il suo caratteristico odore... Viktor šklovskij e vsevolod ivanov, vedi iprite (romanzo). il tioetere del cloroetano, più noto come iprite, è uno dei gas impiegati per la guerra chimica;... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un gas da guerra chimica : guerra; chimica; Torna a guerra finita; Era una veloce nave da guerra ; Dio della guerra ; Il Luigi generale italiano della Grande guerra ; Le derrate alimentari in tempi di guerra ; Città basca distrutta in guerra quadro di Picasso; Il rame in chimica ; L agricoltura con poca chimica ; Antica arte da cui è derivata la chimica ; Suffisso in chimica ; Il gabinetto di chimica ; Gas da guerra chimica ;

Cerca altre Definizioni