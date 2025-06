Fune da ormeggio nei cruciverba: la soluzione è Canapo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fune da ormeggio' è 'Canapo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANAPO

Curiosità e Significato di Canapo

Perché la soluzione è Canapo? Fune da ormeggio è il cavo utilizzato per fissare una barca alla banchina o a un pontile. La parola canapo indica proprio questa corda, fondamentale per assicurare la stabilità della imbarcazione in porto. Senza il canapo, il timoniere avrebbe difficoltà a mantenere la posizione corretta della nave, rendendo il tutto molto più sicuro e semplice.

Come si scrive la soluzione Canapo

Stai cercando la risposta alla definizione "Fune da ormeggio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

P Padova

O Otranto

