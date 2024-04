La Soluzione ♚ La fune degli argani

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La fune degli argani. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANAPO

Curiosità su La fune degli argani: Verricello è detto "winch", mentre l'argano è detto "hoist" (da non confondere con "windlass", ovvero un tipo di argano dove la fune non si avvolge su di esso... Cannabis L., 1753 è un genere di piante angiosperme della famiglia delle Cannabacee. Secondo la classificazione attualmente accettata il genere comprende un'unica specie, Cannabis sativa. Altre specie riconosciute in passato, C. indica e C. ruderalis, sono attualmente considerate come mere varianti fenotipiche. Originaria della Siberia meridionale, cominciò a diffondersi in Asia centrale divenendo sacra per gli hindu, la pianta era indicata in sanscrito con i termini bhanga, vijaya e ganjika; in hindi, ganja. È generalmente accettata l'ipotesi secondo cui la canapa sia giunta nelle Americhe dopo Colombo; tuttavia alcuni scienziati hanno ...

