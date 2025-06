Colorata come la regina dei fiori nei cruciverba: la soluzione è Rosata

Home / Soluzioni Cruciverba / Colorata come la regina dei fiori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Colorata come la regina dei fiori' è 'Rosata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSATA

Curiosità e Significato di Rosata

Vuoi sapere di più su Rosata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Rosata.

Perché la soluzione è Rosata? Rosata è un aggettivo che indica qualcosa di rosa chiaro o delicato, come il colore delle rose più tenui. Deriva dal termine rosa e può riferirsi sia a sfumature di colore sia a elementi che richiamano la delicatezza e la grazia dei fiori. Utilizzato in vari contesti, evoca raffinatezza e dolcezza, rendendolo perfetto per descrivere ambienti, tessuti o emozioni leggere e romantiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lievemente imporporataLa regina dei fioriFiori simili ai rododendriLa corona della regina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rosata

Stai cercando la risposta alla definizione "Colorata come la regina dei fiori"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

S Savona

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A T R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARTA" MARTA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.