La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Assiste una delle parti in un processo' è 'Avvocato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVVOCATO

Curiosità e Significato di Avvocato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Avvocato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Avvocato.

Perché la soluzione è Avvocato? L'avvocato è il professionista che rappresenta e difende una delle parti coinvolte in un procedimento legale. Con competenza e preparazione, si occupa di tutelare i diritti del cliente, aiutandolo a navigare tra norme e procedure giudiziarie. La sua presenza è fondamentale per garantire un giusto processo e una corretta applicazione della legge. In sintesi, è il protagonista che supporta chi si trova in tribunale.

Come si scrive la soluzione Avvocato

Stai cercando la risposta alla definizione "Assiste una delle parti in un processo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

V Venezia

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

