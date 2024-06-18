Il lavoro dell Azzeccagarbugli dei Promessi sposi

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SOLUZIONE: AVVOCATO

Perché la soluzione è Avvocato? Nell’ambito legale, l’avvocato rappresenta e tutela gli interessi dei clienti, interpretando le loro esigenze e difendendo i loro diritti in giudizio. La sua attività comprende la consulenza, la preparazione di atti e la difesa in tribunale, richiedendo competenza, capacità negoziale e conoscenza delle leggi. In letteratura, questa figura viene spesso raffigurata come un esperto che cerca di risolvere questioni complesse e intricate, simile all’Azzeccagarbugli dei Promessi sposi, incaricato di districare le complicazioni legali e di trovare soluzioni appropriate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il lavoro dell Azzeccagarbugli dei Promessi sposi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Il lavoro dell Azzeccagarbugli dei Promessi sposi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Avvocato

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Avvocato

A Ancona V Venezia V Venezia O Otranto C Como A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il lavoro dell Azzeccagarbugli dei Promessi sposi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avvocato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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