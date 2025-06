Un premio per la medicina nei cruciverba: la soluzione è Nobel

Home / Soluzioni Cruciverba / Un premio per la medicina

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un premio per la medicina' è 'Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOBEL

Curiosità e Significato di Nobel

Vuoi sapere di più su Nobel? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Nobel.

Perché la soluzione è Nobel? Il Nobel è un prestigioso riconoscimento internazionale istituito da Alfred Nobel, che premia eccellenze in diversi campi tra cui la medicina. Riconosce chi ha contribuito in modo significativo al progresso della scienza e della società. Riceverlo significa essere riconosciuti come innovatori e pionieri per il bene dell'umanità. È il massimo onore per esperti che migliorano la nostra salute e qualità di vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fabbricò per primo la dinamiteSi assegna per la pace e per la letteraturaLi consegna il re di SveziaRoger premio Nobel per la medicina nel 1977Designa un premio poco ambitoI cittadini che ospitano il Gran Premio dell Emilia-Romagna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nobel

La definizione "Un premio per la medicina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

B Bologna

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E M D N A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMMENDE" AMMENDE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.