Fabbricò per primo la dinamite nei cruciverba: la soluzione è Nobel

NOBEL

Curiosità e Significato di "Nobel"

Vuoi sapere di più su Nobel? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Nobel.

Perché la soluzione è Nobel? La risposta NOBEL si riferisce ad Alfred Nobel, l'inventore svedese che ha sviluppato la dinamite nel 1866, trasformando la sicurezza nell'uso degli esplosivi. Questo lo ha portato anche a instaurare i prestigiosi Premi Nobel.

Come si scrive la soluzione: Nobel

Hai davanti la definizione "Fabbricò per primo la dinamite" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

O Otranto

B Bologna

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A E V C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COEVA" COEVA

