La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sottili fettuccine del cuoco' è 'Tagliolini'.

TAGLIOLINI

Curiosità e Significato di Tagliolini

La parola Tagliolini è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tagliolini.

Perché la soluzione è Tagliolini? Tagliolini sono sottili e eleganti pasta italiane, simili ai tagliatelle ma più sottili, ideali per sughi delicati. Il termine deriva dal verbo tagliare, richiamando la loro preparazione artigianale a mano o a macchina. Perfetti per esaltare ricette raffinate, i tagliolini rappresentano un classico della cucina italiana, apprezzati per la loro versatilità e delicatezza. Sono un vero simbolo dell'eccellenza gastronomica del nostro paese.

Come si scrive la soluzione Tagliolini

Hai davanti la definizione "Sottili fettuccine del cuoco" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

