Fettuccine che si gustano in brodo nei cruciverba: la soluzione è Tagliolini

Home / Soluzioni Cruciverba / Fettuccine che si gustano in brodo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fettuccine che si gustano in brodo' è 'Tagliolini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAGLIOLINI

Curiosità e Significato di "Tagliolini"

Approfondisci la parola di 10 lettere Tagliolini: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I Tagliolini sono un tipo di pasta lunga e sottile, simile alle fettuccine, ma più fine. Spesso vengono serviti in brodo o con salse leggere, apprezzati per la loro consistenza delicata e il gusto uniforme. Originari dell'Italia, sono ideali per piatti caldi e avvolgenti, come le zuppe di pasta.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo si scioglie per fare il brodoSi mangia in brodoVi si gustano piatti orientaliI cubetti di pane dorato che si inzuppano nel brodoSi inzuppano nel brodo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Tagliolini

Hai trovato la definizione "Fettuccine che si gustano in brodo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N S G A R I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINERGIA" SINERGIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.