RASTRELLO

Curiosità e Significato di Rastrello

Vuoi sapere di più su Rastrello? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Rastrello.

Perché la soluzione è Rastrello? Il rastrello è uno strumento agricolo utilizzato per raccogliere e sistemare il fieno e la paglia, facilitando la gestione dei raccolti. Con le sue dentature robuste, permette di spostare facilmente le piante essiccate, rendendo più efficiente il lavoro nei campi. È un alleato indispensabile per chi si occupa di agricoltura e cura delle colture, contribuendo a rendere più semplice la raccolta e l’organizzazione del raccolto.

Come si scrive la soluzione Rastrello

Hai davanti la definizione "Si usa per raccogliere fieno e paglia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

