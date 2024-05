La Soluzione ♚ Si usa per raccogliere le foglie La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : RASTRELLO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. RASTRELLO

Significato della soluzione per: Si usa per raccogliere le foglie Il rastrello è uno strumento che assieme alla forca, generalmente serve a raccogliere fieno e paglia essiccati al sole, ma anche foglie o per sbriciolare la terra prima della semina o per raccogliere le castagne o raccattare i sassi più grossi. Italiano: Sostantivo: rastrello ( approfondimento) m sing (pl.: rastrelli) . (agricoltura) attrezzo usato in agricoltura o nel giardinaggio per raccogliere foglie, erba o fieno; costruito da denti verticali infissi in una traversa manovrata da un lungo bastone inserito con funzioni di manico. (araldica) termine impropriamente usato da alcuni araldisti in luogo di lambello. Voce verbale: rastrello .

