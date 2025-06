Si dice di clima molto freddo nei cruciverba: la soluzione è Rigido

RIGIDO

Curiosità e Significato di Rigido

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Rigido, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rigido? Rigido descrive qualcosa di molto freddo e poco flessibile, spesso usato per indicare temperature basse o comportamenti inflessibili. Può riferirsi anche a materiali o atteggiamenti che mancano di elasticità o adattabilità. In ambito climatico, suggerisce un clima rigido, glaciale e poco mite, rendendo l’ambiente ostile e difficile da affrontare. È un termine utile per dipingere situazioni estremamente fredde e severi.

Come si scrive la soluzione Rigido

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si dice di clima molto freddo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

G Genova

I Imola

D Domodossola

O Otranto

Scopri definizioni su "CARPO" CARPO

