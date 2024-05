Significato della soluzione per: Freddo o severo

Italiano: Aggettivo: rigido m sing . (fisica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) che non si può piegare né deformare in alcun modo, quindi duro non elastico, indurito dal freddo era rigido sull'attenti.. ( di clima, stagione) assai freddo è un inverno rigido.. (senso figurato) tutto d'un pezzo è un insegnante rigido.. Sillabazione: rì | gi | do. Pronuncia: IPA: /'ridido/ . Etimologia / Derivazione: dal latino rigidus, derivazione di rigère ossia "essere rigido" .