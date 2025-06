Si batte per girare nei cruciverba: la soluzione è Ciac

CIAC

Curiosità e Significato di Ciac

Perché la soluzione è Ciac? Ciac è un termine dialettale che indica un breve movimento rotatorio o una giravolta, spesso usato in modo scherzoso o figurato. Deriva dal suono prodotto nel fare una torsione rapida, come quando si gira qualcosa con energia. È un'espressione colorita e vivace, che richiama l'idea di un impulso deciso per cambiare direzione o semplicemente di un gesto rapido e deciso.

Come si scrive la soluzione Ciac

C Como

I Imola

A Ancona

C Como

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T V A N G A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NAVIGATA" NAVIGATA

