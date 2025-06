Il via sul set nei cruciverba: la soluzione è Ciac

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il via sul set' è 'Ciac'.

CIAC

Curiosità e Significato di Ciac

La soluzione Ciac di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ciac per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ciac? Il via sul set indica l'inizio delle riprese cinematografiche o televisive. La soluzione CIAC è un acronimo che si riferisce a questa fase, sottolineando l'attivazione delle attività produttive. È un momento importante, simbolo di entusiasmo e creatività che dà il via a un nuovo progetto audiovisivo. Quindi, quando si dice ciak si gira, si indica che tutto è pronto per cominciare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si grida prima della ripresaIl rumore dello sciabordioUn termine dei cineastiRisuona sul setUn tipo da jet-setII set del bel mondo

Come si scrive la soluzione Ciac

Hai davanti la definizione "Il via sul set" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

A Ancona

C Como

