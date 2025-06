Quella Invincibile fu una flotta di Filippo II nei cruciverba: la soluzione è Armata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quella Invincibile fu una flotta di Filippo II' è 'Armata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARMATA

Curiosità e Significato di Armata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Armata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Armata.

Perché la soluzione è Armata? L'armata è un insieme organizzato di navi da guerra o di imbarcazioni militari, spesso di grandi dimensioni e ben coordinate, che operano in mare per difendere o attaccare. Nel contesto storico, come quella di Filippo II, rappresentava la potenza militare marittima di uno stato. In sostanza, l’armata è la forza navale schierata per raggiungere obiettivi strategici in mare.

Come si scrive la soluzione Armata

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quella Invincibile fu una flotta di Filippo II", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

T Torino

A Ancona

