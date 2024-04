La Soluzione ♚ Grossa unità dell esercito

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARMATA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Grossa unita dell esercito: L'"esercito mobile" in "centrale" (unità palatinae) e "periferico" (unità comitatenses). egli, oltre ad apportare la suddetta divisione dell'"esercito mobile"... Armata (dal verbo "armare" e dal sostantivo "arma") è un termine con cui in alcuni determinati contesti storici e in taluni paesi ci si riferisce ad un complesso di forze militari: forze terrestri (semplicemente armata), unione di più corpi d'armata, forze navali (generalmente riferendovisi come armata navale), unione di più squadre navali, o forze aeree (generalmente con l'espressione armata aerea), unione di più squadre aeree. Le armate sono raggruppabili in gruppi d'armate. Il termine armata può anche voler indicare la totalità delle forze armate (di terra, di mare e di cielo). Talvolta il termine si trova esteso anche a forze ...

Altre Definizioni con armata; grossa; unità; esercito;