Grande unità militare

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Armata (dal verbo "armare" e dal sostantivo "arma") è un termine con cui in alcuni determinati contesti storici e in taluni paesi ci si riferisce ad un complesso di forze militari: forze terrestri (semplicemente armata), unione di più corpi d'armata, forze navali (generalmente riferendovisi come armata navale), unione di più squadre navali, o forze aeree (generalmente con l'espressione armata aerea), unione di più squadre aeree. Le armate sono raggruppabili in gruppi d'armate. Il termine armata può anche voler indicare la totalità delle forze armate (di terra, di mare e di cielo). Talvolta il termine si trova esteso anche a forze paramilitari o irregolari o comunque militarmente organizzate.

armata f sing

femminile di armato forza armata, struttura organizzativa col compito di difendere il territorio di uno stato con le armi

Sostantivo

armata ( approfondimento) f sing (pl.: armate)

(marina) flotta: moltitudine di navigli di guerra (si compone di squadre e le squadre di divisioni) (militare) riunione di più corpi dell'esercito sotto un unico capo

Voce verbale

armata

participio passato femminile di armare

Sillabazione

ar | mà | ta

Pronuncia

IPA: /ar'mata/

Etimologia / Derivazione

derivazione di armare

Sinonimi

(aggettivo) dotata di armi, corazzata

dotata di armi, corazzata ( per estensione ) (di zona) fortificata, militarizzata, attrezzata

fortificata, militarizzata, attrezzata (specialmente di imbarcazioni o velivoli) attrezzata, equipaggiata

attrezzata, equipaggiata ( senso figurato ) (di buone intenzioni) provvista, fornita, munita

provvista, fornita, munita (sostantivo) flotta, marina da guerra, flotta aerea

Contrari

(aggettivo) disarmata, inerme, imbelle, inoffensiva, indifesa,

disarmata, inerme, imbelle, inoffensiva, indifesa, sprovvista, sfornita, sguarnita

Proverbi e modi di dire