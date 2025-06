Persona a cui si fa capo nei cruciverba: la soluzione è Referente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Persona a cui si fa capo' è 'Referente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REFERENTE

Curiosità e Significato di Referente

La soluzione Referente di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Referente per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Referente? Persona a cui si fa capo indica il punto di riferimento principale in un contesto, come un responsabile o un referente di progetto. È chi si assume la guida o l'autorità su una questione, facilitando comunicazioni e decisioni. In sintesi, il referente è la figura di riferimento che coordina e supporta, garantendo chiarezza e efficienza nel lavoro di squadra.

Come si scrive la soluzione Referente

Se ti sei imbattuto nella definizione "Persona a cui si fa capo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T A R O C D P I E E E L N C R T A O T L Mostra soluzione



