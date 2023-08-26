L oggetto o il concetto cui si riferisce la parola

SOLUZIONE: REFERENTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L oggetto o il concetto cui si riferisce la parola" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L oggetto o il concetto cui si riferisce la parola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Referente? Il termine indica l'elemento o l'idea a cui ci si riferisce, rappresentando ciò che si intende comunicare o identificare. È il punto di collegamento tra il linguaggio e la realtà, permettendo di distinguere un concetto da un altro e di attribuirgli un significato specifico. La parola funge da segnale che rimanda a quella realtà o oggetto, facilitando la comprensione tra le persone.

La soluzione associata alla definizione "L oggetto o il concetto cui si riferisce la parola" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L oggetto o il concetto cui si riferisce la parola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Referente:

R Roma E Empoli F Firenze E Empoli R Roma E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L oggetto o il concetto cui si riferisce la parola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

