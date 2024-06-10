Colui che fa una relazione

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colui che fa una relazione' è 'Referente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REFERENTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colui che fa una relazione" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colui che fa una relazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Referente? Il referente è la persona incaricata di rappresentare o comunicare informazioni accurate e affidabili su un determinato argomento. La sua funzione principale consiste nel fornire dati, spiegazioni e chiarimenti necessari per comprendere o affrontare una questione specifica. In ambito scolastico o professionale, il referente svolge un ruolo fondamentale nel trasmettere conoscenze e mantenere un collegamento tra le parti coinvolte. La sua presenza garantisce coerenza e continuità nelle comunicazioni.

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Colui che fa una relazione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Referente

Per risolvere la definizione "Colui che fa una relazione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colui che fa una relazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Referente:

R Roma E Empoli F Firenze E Empoli R Roma E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colui che fa una relazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Persona a cui si fa capoL oggetto o il concetto cui si riferisce la parolaChe dà relazioni senza pervenire a decisioniLo è colui che sa quel che faLo è colui che sa quello che faNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossire