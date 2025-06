Parola che imita un suono nei cruciverba: la soluzione è Onomatopea

ONOMATOPEA

Curiosità e Significato di Onomatopea

Approfondisci la parola di 10 lettere Onomatopea: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Onomatopea? Un’onomatopea è una parola che riproduce un suono naturale, come il fruscio delle foglie o il ruggito di un leone. Viene usata per rendere più vividi e realistici i racconti, dando voce alle cose e agli animali. È uno strumento creativo che rende le descrizioni più immediate e coinvolgenti, arricchendo il linguaggio con suoni autentici.

Come si scrive la soluzione Onomatopea

Se ti sei imbattuto nella definizione "Parola che imita un suono", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

N Napoli

O Otranto

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

P Padova

E Empoli

A Ancona

