La usa il pittore per intingere il pennello nei cruciverba: la soluzione è Tavolozza

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La usa il pittore per intingere il pennello' è 'Tavolozza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAVOLOZZA

Curiosità e Significato di Tavolozza

Perché la soluzione è Tavolozza? TAVOLOZZA è un termine che indica una superficie ampia e piatta, come un tavolo grande. Può essere usato sia per descrivere uno spazio di lavoro, sia come metafora di un'area di confronto e condivisione. Nel contesto artistico, richiama l'idea di un'ampia superficie su cui si può dipingere o creare, offrendo spazio e libertà all'immaginazione. È un invito a dare spazio alla creatività.

Come si scrive la soluzione Tavolozza

T Torino

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Z Zara

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T U O R A I L L G Mostra soluzione



