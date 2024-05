La Soluzione ♚ Il pittore l usa per spargere il colore La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPATOLINA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il pittore l usa per spargere il colore. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPATOLINA

Significato della soluzione per: Il pittore l usa per spargere il colore La decalcomania (dal francese décalcomanie) è una tecnica per la decorazione che permette di trasferire immagini colorate, impresse o dipinte su carta, ad una superficie adatta.

