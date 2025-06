Il papero nero dei cartoni dei Looney Tunes nei cruciverba: la soluzione è Daffy Duck

DAFFY DUCK

Perché la soluzione è Daffy Duck? Daffy Duck è il celebre papero dei cartoni animati Looney Tunes, riconoscibile per il suo carattere buffo e un po’ sbruffone. Icona dell’umorismo americano, è famoso per le sue espressioni esagerate e le gag comiche. La sua presenza ha conquistato generazioni, diventando simbolo di allegria e divertimento. In breve, Daffy Duck rappresenta l’ironia e la comicità senza tempo dei cartoni classici.

Come si scrive la soluzione Daffy Duck

D Domodossola

A Ancona

F Firenze

F Firenze

Y Yacht

D Domodossola

U Udine

C Como

K Kappa

