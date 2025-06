I giochi a tennis nei cruciverba: la soluzione è Games

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I giochi a tennis' è 'Games'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAMES

Curiosità e Significato di Games

Approfondisci la parola di 5 lettere Games: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Games? GAMES è il termine inglese che indica i giochi, le attività divertenti e sfide tra persone o contro il tempo. Viene usato anche per riferirsi a competizioni sportive o giochi da tavolo. Se pensiamo al tennis, si tratta di uno sport giocato con racchetta e pallina, ma in inglese si dice proprio games. Insomma, rappresenta il divertimento e la sfida tra avversari.

Come si scrive la soluzione Games

Hai davanti la definizione "I giochi a tennis" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

A Ancona

M Milano

E Empoli

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R O S I S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORRISO" SORRISO

