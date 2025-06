Gli anni di chi diventa maggiorenne nei cruciverba: la soluzione è Diciotto

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli anni di chi diventa maggiorenne

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli anni di chi diventa maggiorenne' è 'Diciotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DICIOTTO

Curiosità e Significato di Diciotto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Diciotto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Diciotto? Diciotto indica l'età in cui si diventa maggiorenni in Italia, simbolo di maggiore autonomia e responsabilità. È il momento in cui si ottengono diritti civili, come il voto, e si assume un ruolo più maturo nella società. Un traguardo importante che segna l'ingresso nell'età adulta, con tutte le sue nuove possibilità e sfide da affrontare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli anni di Tutankhamon alla morteGli anni che servono per avere la maggiore etàGli anni minimi per poter guidareSi possono guidare a 14 anniL? diventa il boy con l etàVenne bonificato negli Anni Venti e Trenta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Diciotto

Hai trovato la definizione "Gli anni di chi diventa maggiorenne" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A T U S Q U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUESTUA" QUESTUA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.