Gli anni di Tutankhamon alla morte nei cruciverba: la soluzione è Diciotto

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli anni di Tutankhamon alla morte

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli anni di Tutankhamon alla morte' è 'Diciotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DICIOTTO

Curiosità e Significato di "Diciotto"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Diciotto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Diciotto.

Perché la soluzione è Diciotto? Diciotto rappresenta l'età alla quale il faraone Tutankhamon morì, circa nel 1323 a.C. Questo giovane re è famoso non solo per la sua breve vita, ma anche per il tesoro ritrovato nella sua tomba, che ha fornito preziose informazioni sulla cultura e le credenze dell'antico Egitto. La sua figura incarna la fragilità della vita e il mistero che circonda la storia antica.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli anni che servono per avere la maggiore etàGli anni minimi per poter guidareLe sei del pomeriggioSi possono guidare a 14 anniScrisse la novella La morte a VeneziaVenne bonificato negli Anni Venti e Trenta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Diciotto

La definizione "Gli anni di Tutankhamon alla morte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R T U M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRUMP" TRUMP

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.