Giubbotto corto con elastico in vita e ai polsi nei cruciverba: la soluzione è Bomber

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Giubbotto corto con elastico in vita e ai polsi' è 'Bomber'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOMBER

Curiosità e Significato di Bomber

Hai risolto il cruciverba con Bomber? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Bomber.

Perché la soluzione è Bomber? Il bomber è un giubbotto corto e comodo, caratterizzato da elastici in vita e ai polsi che assicurano una calzata aderente. Nato come indumento militare, si è poi diffuso come capo di tendenza streetwear, perfetto per uno stile casual e dinamico. Il suo design versatile lo rende ideale per affrontare le stagioni più fresche con stile e praticità.

Come si scrive la soluzione Bomber

Stai cercando la risposta alla definizione "Giubbotto corto con elastico in vita e ai polsi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

M Milano

B Bologna

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R R I O Mostra soluzione



