La Soluzione ♚ Un cannoniere del calcio La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un cannoniere del calcio. BOMBER

– documentario di Carl Sandburg del 1941, candidato ai Premi Oscar 1942. Bomber – film del 1982 diretto da Michele Lupo.

– film del 1982 diretto da Michele Lupo. Bomber – film del 2009 diretto da Paul Cotter Letteratura Bomber – romanzo di Len Deighton del 1970, noto anche come L'incursione. Musica Bomber – album dei Motörhead del 1979

– album dei Motörhead del 1979 Bomber – singolo dei Motörhead del 1979

– singolo dei Motörhead del 1979 Bomber – singolo de Il Pagante del 2016 Sport Bomber – sinonimo di cannoniere, ovvero attaccante molto abile nel realizzare gol. Televisione Bomber – programma televisivo in onda su Rete 4. Altro Bomber – sinonimo di bombardiere.

– sinonimo di bombardiere. Bomber – tipo di giubbotto. Altri progetti contiene il lemma di dizionario «Bomber»

