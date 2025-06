Gareggia correndo nei cruciverba: la soluzione è Podista

PODISTA

Curiosità e Significato di Podista

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Podista, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Podista? PODISTA è il termine che indica chi gareggia correndo, come atleti in una corsa o maratona. È la persona che si dedica alla competizione sportiva sulla distanza, sfidando sé stessa e gli altri per raggiungere il traguardo. Essere un podista significa amare la corsa, mantenersi in forma e vivere l'emozione delle competizioni. È un vero appassionato di questa disciplina atletica.

Come si scrive la soluzione Podista

Hai trovato la definizione "Gareggia correndo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

