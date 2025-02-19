Gareggia correndo e saltando
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Gareggia correndo e saltando' è 'Ostacolista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OSTACOLISTA
Perché la soluzione è Ostacolista? L'ostacolista è un atleta che si distingue per la capacità di affrontare una disciplina atletica in cui si gareggia correndo e saltando. La sua abilità consiste nel superare ostacoli posti lungo il percorso, mantenendo una velocità elevata e una tecnica precisa. La presenza di ostacoli richiede una combinazione di rapidità, agilità e coordinazione, elementi fondamentali per affrontare le prove con successo. La figura dell'ostacolista rappresenta l'equilibrio tra potenza e precisione durante la competizione.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gareggia correndo e saltando". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Gareggia correndo e saltando nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ostacolista
La soluzione associata alla definizione "Gareggia correndo e saltando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gareggia correndo e saltando" conferma che la soluzione 'Ostacolista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Ostacolista
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gareggia correndo e saltando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ostacolista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un corridore da 110 metriGareggia correndoAtleta che gareggia correndoLa Nazione per cui gareggiaAvanza saltandoUno sportivo che gareggia ogni quattro anni
N O A G R