Gareggia correndo e saltando

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Gareggia correndo e saltando' è 'Ostacolista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTACOLISTA

Perché la soluzione è Ostacolista? L'ostacolista è un atleta che si distingue per la capacità di affrontare una disciplina atletica in cui si gareggia correndo e saltando. La sua abilità consiste nel superare ostacoli posti lungo il percorso, mantenendo una velocità elevata e una tecnica precisa. La presenza di ostacoli richiede una combinazione di rapidità, agilità e coordinazione, elementi fondamentali per affrontare le prove con successo. La figura dell'ostacolista rappresenta l'equilibrio tra potenza e precisione durante la competizione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gareggia correndo e saltando". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Gareggia correndo e saltando nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ostacolista

La soluzione associata alla definizione "Gareggia correndo e saltando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gareggia correndo e saltando" conferma che la soluzione 'Ostacolista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ostacolista

O Otranto S Savona T Torino A Ancona C Como O Otranto L Livorno I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gareggia correndo e saltando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ostacolista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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