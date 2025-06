Far esplodere nei cruciverba: la soluzione è Detonare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Far esplodere' è 'Detonare'.

DETONARE

Curiosità e Significato di Detonare

Hai risolto il cruciverba con Detonare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Detonare.

Perché la soluzione è Detonare? Detonare significa far esplodere qualcosa, provocando una forte esplosione. È il termine usato per descrivere l'atto di far scattare una carica o un ordigno, come nelle operazioni di demolizione o in ambito militare. La parola indica quindi l'azione di causare un'esplosione improvvisa e potente, con effetti spesso sorprendenti o distruttivi. È un termine che richiama forza e impatto immediato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Esplodere fragorosamenteEsplodere deflagrareFa esplodere per lo sdegnoFa esplodere lo stadioSi fa esplodere festeggiando

Come si scrive la soluzione Detonare

Hai davanti la definizione "Far esplodere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

