Significato della soluzione per: Si fa esplodere festeggiando

. Il termine è di origine francese, e risale al XVII secolo. Nella sua più classica implementazione era un oggetto metallico conico o rettangolare, contenente 2 o 3 chili di polvere da sparo innescata da una miccia a lenta combustione. Un petardo è un piccolo ordigno utilizzato in guerra per far esplodere porte e mura nel tentativo di aprire una breccia.

Italiano: Sostantivo: petardo ( approfondimento) m sing (pl.: petardi) . (chimica) piccola bomba di carta che viene fatta scoppiare durante le feste. Sillabazione: pe | tàr | do. Pronuncia: IPA: /pe'tardo/ . Etimologia / Derivazione: dal francese pétard, che deriva dal latino peditum ovvero "peto, flatulenza" . Sinonimi: fuoco d’artificio, bengala, botto, castagnola, detonante, mortaretto, razzo, tracciante bombetta.