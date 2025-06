Edificio di campagna nei cruciverba: la soluzione è Casale

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Edificio di campagna' è 'Casale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASALE

Curiosità e Significato di Casale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Casale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Casale.

Perché la soluzione è Casale? Un casale è un edificio rustico situato in campagna, tipicamente di pietra o mattoni, usato storicamente come abitazione rurale o fattoria. Spesso circondato da campi e natura, rappresenta il fascino della vita semplice e tradizionale. È un luogo che richiama tranquillità e autenticità, perfetto per chi desidera immergersi nella natura e godersi un'atmosfera autentica e rilassante.

Come si scrive la soluzione Casale

Hai trovato la definizione "Edificio di campagna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

S Savona

A Ancona

L Livorno

E Empoli

