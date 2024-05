Abitazione per fattori

Sostantivo

casale ( approfondimento) m sing (pl.: casali)

(architettura) casa di campagna, di solito in possesso di stalla e capanno di attrezzi

Sillabazione

ca | sà | le

Pronuncia

IPA: /ka'sale/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino medievale casale, derivazione di casa cioè "casa rustica"

Alterati