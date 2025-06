È temibile quello cardiaco nei cruciverba: la soluzione è Arresto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È temibile quello cardiaco' è 'Arresto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARRESTO

Curiosità e Significato di Arresto

Non fermarti alla soluzione! Conosci Arresto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Arresto.

Perché la soluzione è Arresto? L'arresto cardiaco è una condizione grave in cui il cuore smette di battere improvvisamente, interrompendo il flusso di sangue al cervello e agli organi vitali. È una situazione temibile che richiede intervento immediato, come la rianimazione cardiopolmonare, per salvare la vita. Con una rapida azione, si può fare la differenza tra la vita e la morte.

Come si scrive la soluzione Arresto

La definizione "È temibile quello cardiaco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

