SOLUZIONE: CORNATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È temibile quella del bufalo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È temibile quella del bufalo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Cornata? La parola corna si riferisce alle protuberanze ossee che crescono sulla testa di alcuni animali, come il bufalo. Queste strutture sono spesso considerate simbolo di forza e dominance, ma possono anche rappresentare un pericolo o una minaccia. Quando si parla di corna, si fa spesso riferimento alla loro funzione difensiva o al ruolo che svolgono nelle lotte tra animali. La presenza di corna può rendere un animale temibile o rispettato nel suo ambiente naturale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "È temibile quella del bufalo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È temibile quella del bufalo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cornata:

C Como O Otranto R Roma N Napoli A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È temibile quella del bufalo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

