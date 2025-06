Cattura di un malvivente nei cruciverba: la soluzione è Arresto

ARRESTO

Curiosità e Significato di "Arresto"

Approfondisci la parola di 7 lettere Arresto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arresto? Arresto è il termine che indica l'azione di fermare una persona sospettata di aver commesso un reato, solitamente effettuata dalle forze dell'ordine. Questo processo non solo tutela la sicurezza della comunità, ma avvia anche un percorso legale che può culminare in un processo. In sostanza, l'arresto rappresenta un passo fondamentale per mantenere l'ordine e garantire che la giustizia venga perseguita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Operazione di poliziaLo si effettua con un mandato di catturaÈ preoccupante quello cardiacoL amico del malviventeCattura immagini per i PCSi spiccano per la cattura

Come si scrive la soluzione Arresto

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R G D A I S U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SGUARDI" SGUARDI

