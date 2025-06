È come dire più piccolo nei cruciverba: la soluzione è Minore

MINORE

Curiosità e Significato di Minore

Perché la soluzione è Minore? Minore indica qualcosa di più piccolo o meno importante rispetto ad un'altra cosa. Può riferirsi a dimensioni, età o valore. Per esempio, si usa per parlare di un bambino rispetto a un adulto, o di un numero inferiore rispetto a un altro. È un termine versatile che aiuta a confrontare grandezze e caratteristiche, rendendo più chiaro il senso di differenza tra due elementi.

Come si scrive la soluzione Minore

Se "È come dire più piccolo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D A M I L A R A Mostra soluzione



