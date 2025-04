Il male che è bene scegliere fra due - Soluzione Cruciverba: Minore

MINORE

Lo sapevi che... Male: Il male, nella sua opposizione al bene, è ciò che è dannoso, inopportuno, contrario alla giustizia, alla morale o all'onestà, ovvero ciò che è considerato in qualche modo indesiderabile. A questa concezione di male in senso corporeo o psichico, si associano in filosofia almeno un significato metafisico e un altro morale di diverso spessore teorico.

