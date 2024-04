La definizione e la soluzione di 6 lettere: Più piccolo. MINORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il termine minore è usato solitamente come aggettivo, sinonimo di "più piccolo". In alcuni casi è però anche un sostantivo: Minore – strumento matematico utile per calcolare il rango di una matrice, e quindi per risolvere i sistemi lineari Minore – segno di disuguaglianza utilizzato in matematica Minore – nel diritto civile chi non ha raggiunto la maggiore età Minore – uno dei modi della tonalità musicale

minore m e f sin (pl.: minori)

(detto di qualcosa) più piccolo, corto, basso, leggero, rispetto ad altre che è il membro più giovane in un gruppo di persone o in una famiglia (fra omonimi) che è nato successivamente. (matematica) (di) quantità più piccola di un'altra detta maggiore

Sostantivo

minore m (pl.: minori)

il più giovane in un gruppo di persone chiunque sia tanto giovane da non avere raggiunto la maggiore età, ed è perciò minorenne

Sillabazione

mi | nó | re

Pronuncia

IPA: /mi'nore/

Etimologia / Derivazione

dal latino minor comparativo di parvus cioè "piccolo"

Sinonimi

più piccolo, inferiore, più basso, marginale, trascurabile, irrilevante

(per età) minorenne, più giovane, junior

minorenne, più giovane, junior (per importanza) accessorio, inferiore, meno importante, secondario, subordinato

Contrari

maggiore

maggiorenne

Parole derivate

minimo, minorità, minoritario

Termini correlati