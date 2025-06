Così Cook denominò le Hawaii nei cruciverba: la soluzione è Isole Sandwich

ISOLE SANDWICH

Curiosità e Significato di Isole Sandwich

Approfondisci la parola di 13 lettere Isole Sandwich: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Isole Sandwich? Le Isole Sandwich sono l'arcipelago che oggi conosciamo come Hawaii. Il nome deriva da John Montagu, conte di Sandwich, che le commissionò al suo esploratore preferito, il capitano James Cook, nel XVIII secolo. Questo omaggio rifletteva il suo ruolo di mecenate delle esplorazioni e il desiderio di lasciare un segno nella storia. Un modo per ricordare come le scoperte spesso portino a nomi rimasti nel tempo.

Come si scrive la soluzione Isole Sandwich

Se "Così Cook denominò le Hawaii" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

S Savona

O Otranto

L Livorno

E Empoli

S Savona

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

W Washington

I Imola

C Como

H Hotel

