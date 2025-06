Delfinattero bianco dei mari polari nei cruciverba: la soluzione è Beluga

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Delfinattero bianco dei mari polari' è 'Beluga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BELUGA

Curiosità e Significato di Beluga

Perché la soluzione è Beluga? Il beluga, noto anche come cigno del mare per il suo colore bianco brillante, è un cetaceo dei mari polari. Vivace e socievole, si distingue per la testa arrotondata e il sorriso naturale. Simbolo delle acque fredde dell'Artico, il suo nome richiama la sua eleganza e unicità, rendendolo uno degli squali marini più affascinanti e riconoscibili del mondo.

Come si scrive la soluzione Beluga

Se "Delfinattero bianco dei mari polari" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

E Empoli

L Livorno

U Udine

G Genova

A Ancona

