CARICA

Curiosità e Significato di Carica

La soluzione Carica di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Carica per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Carica? Con la cartuccia in canna è un modo di dire che indica essere pronti ad agire o a lanciare qualcosa, proprio come un'arma da fuoco pronta a sparare. La parola chiave è carica, che si riferisce all'atto di mettere munizioni o energia in un dispositivo. In modo più ampio, rappresenta preparazione e prontezza, aspetti fondamentali in molte situazioni quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ne è dotato l anodoUn tipo di alimentatore elettrico per accumulatoriLo è la pila che dà energiaSi ottiene distillando la canna da zucchero grezzain canna = senza un soldoC è anche quello di canna

Come si scrive la soluzione Carica

La definizione "Con la cartuccia in canna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O A N C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANTON" CANTON

