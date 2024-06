C è anche quello di canna

: Il saccarosio, comunemente chiamato zucchero, è un composto organico della famiglia dei glucidi disaccaridi, in quanto la sua molecola è costituita da due monosaccaridi, più precisamente glucosio e fruttosio. Lo si trova largamente in natura, nella frutta (assieme a glucosio e fruttosio, in quantità variabili) e, in piccola quantità, nel miele (in percentuale decisamente più bassa rispetto al fruttosio e al glucosio), sebbene, da sempre, esso si estragga dalle piante della barbabietola da zucchero (soprattutto in Europa) e dalla canna da zucchero (nel resto del mondo). A temperatura ambiente e pressione atmosferica si presenta sotto forma di solido (in cristalli) o disciolto in soluzione.

Italiano: Sostantivo: zucchero ( approfondimento) m sing (pl.: zuccheri) . (gastronomia) denominazione comune del disaccaride saccarosio, composto organico della famiglia dei carboidrati lo zucchero è composto esclusivamente da carboidrati.. (per estensione) alimento o bibita dal sapore piacevole. (chimica) (chimica organica) (biochimica) (biologia) sinonimo di carboidrato. (senso figurato) (di persona) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu.