DOLOMITI

Curiosità e Significato di Dolomiti

Perché la soluzione è Dolomiti? Le Dolomiti sono un maestoso gruppo montuoso situato nelle Alpi italiane, famose per le loro pareti di calcare e i paesaggi spettacolari. Patrimonio UNESCO, rappresentano un paradiso per escursionisti, alpinisti e amanti della natura. La loro bellezza unica ha reso questa catena montuosa simbolo di fascino e avventura in Italia, attirando visitatori da tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gruppo montuoso della MarmoladaLa Marmolada ne è la reginaComprendono il SellaSi fuse con il gruppo SanpaoloUn gruppo di lettere

Come si scrive la soluzione Dolomiti

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

M Milano

I Imola

T Torino

I Imola

